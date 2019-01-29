Посольству Великобритании одобрили консульский доступ к Уилану

В посольстве Великобритании России сообщили, что Москва одобрила заявку британской стороны на консульское посещение обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

«Органы власти России согласовали визит консульских сотрудников к подданному Великобритании, задержанному в Москве. Консульские сотрудники посольства Великобритании находятся в процессе организации визита» — приводит ТАСС слова представителя посольства.

Ранее сообщалось, что задержанного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана посетили канадские дипломаты.

Ранее Мосгорсуд признал законным заключение Пола Уилана под стражу.

Уилан имеет гражданства четырёх государств: США, Канады, Великобритании и Ирландии.