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Посольству Великобритании одобрили консульский доступ к Уилану 

RT на русском + ещё 5 17 минут назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В посольстве Великобритании в России сообщили, что Москва одобрила заявку британской стороны на консульское посещение обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
«Органы власти России согласовали визит консульских сотрудников к подданному Великобритании, задержанному в Москве. Консульские сотрудники посольства Великобритании находятся в процессе организации визита» — приводит ТАСС слова представителя посольства.
Ранее сообщалось, что задержанного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана посетили канадские дипломаты.
Ранее Мосгорсуд признал законным заключение Пола Уилана под стражу.
Уилан имеет гражданства четырёх государств: США, Канады, Великобритании и Ирландии.
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