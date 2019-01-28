Захарову рассмешила двусмысленная опечатка Болтона по Венесуэле

В посвященном ситуации в Венесуэле посте в фейбуке Болтон назвал самопровозглашенного главу государства Хуана Гуаидо (Guaidó) Гиядо (Guiado).

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", — пошутила Захарова в фейсбуке.

В начале прошлой недели в Венесуэле начались массовые акции. На волне протеста спикер парламента Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран признали его лидером Венесуэлы. Россия поддержала Мадуро как законного президента страны, который называет самопровозглашенного "главу государства" марионеткой США.