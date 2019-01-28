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Захарову рассмешила двусмысленная опечатка Болтона по Венесуэле 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала опечатку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
В посвященном ситуации в Венесуэле посте в фейбуке Болтон назвал самопровозглашенного главу государства Хуана Гуаидо (Guaidó) Гиядо (Guiado).
"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", — пошутила Захарова в фейсбуке.
В начале прошлой недели в Венесуэле начались массовые акции. На волне протеста спикер парламента Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран признали его лидером Венесуэлы. Россия поддержала Мадуро как законного президента страны, который называет самопровозглашенного "главу государства" марионеткой США.
Как ранее писала газета Wall Street Journal, американские власти несколько недель разрабатывали "секретный план" по Венесуэле. По данным источника издания, Гуаидо объявил себя временным главой государства после звонка вице-президента Майка Пенса, пообещавшего поддержку со стороны США.
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Комментарии3
Политика , Латинская Америка , Джон Болтон , Майк Пенс , Мария Захарова , МИД , Wall Street Journal , Венесуэла , США
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