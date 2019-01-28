Депутат Верховной рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что нынешние киевские власти захватили страну.
"Скажите, как такое могло произойти, что наглые рожи, придя к власти, сидят, нажимают кнопки на ваших глазах за законы, нарушая все, и они называют себя патриотами?", — сказал депутат.
В частности, Рабиновича возмутило то, что Ульяна Супрун (и. о. министра здравоохранения Украины), которая, по его словам, не имеет права занимать должность исполняющей обязанности больше трех месяцев, "находится там третий год".
"Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-нибудь в виде людей, я не знаю, но она захвачена. Они издеваются над страной, убивают ее экономику, выселяют за границу молодежь, ссорятся со всеми странами, не дают подняться экономике", — заключил депутат.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала заявление Рабиновича.
"Я вынуждена с ним согласиться. Единственное, что вызывает недоумение, — то, что он обнаружил это только сейчас, а не в 2014 году, когда был совершен антиконституционный переворот. Мне кажется, что любому здравомыслящему человеку очевидно, что сегодняшняя киевская власть является нелегальной и нелегитимной, если понимать под легитимностью поддержку населения и авторитет власти в народе. Что касается Рабиновича, то мне кажется, что он по каким-то своим причинам делает популистские заявления. Странно: идет пятый год с момента трагических событий на Майдане, и попытка делать такие заявления сейчас, с пятилетней задержкой, мне не кажется адекватной", — сказала Наталья Макеева.