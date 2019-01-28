«Странно». Политолог прокомментировала слова в Раде про «захват» Украины

"Скажите, как такое могло произойти, что наглые рожи, придя к власти, сидят, нажимают кнопки на ваших глазах за законы, нарушая все, и они называют себя патриотами?", — сказал депутат.

В частности, Рабиновича возмутило то, что Ульяна Супрун (и. о. министра здравоохранения Украины), которая, по его словам, не имеет права занимать должность исполняющей обязанности больше трех месяцев, "находится там третий год".

"Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-нибудь в виде людей, я не знаю, но она захвачена. Они издеваются над страной, убивают ее экономику, выселяют за границу молодежь, ссорятся со всеми странами, не дают подняться экономике", — заключил депутат.