Косачев рассказал о проработке сценария возможного выхода России из СЕ

Ранее руководство СЕ заявило о необходимости уплаты Москвой задолженности в размере 66 миллионов евро. Однако Россия заявила, что пока не будут сняты политические санкции с российской делегации в ПАСЕ, платежи будут приостановлены.

"Последствия (выхода РФ из СЕ — ред.) будут достаточно серьезными. Такой сценарий прорабатывается сейчас на межведомственном уровне", — сказал сенатор на заседании своего комитета в понедельник.

Он отметил, что российские ведомства заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Советом Европы в формате существующих конвенций.

Косачев напомнил, что Россия участвует более чем в 60 конвенциях СЕ. Среди них есть такие ключевые документы, как конвенция о защите персональных данных. При выходе России из состава Совета Европы станет невозможным участие Москвы в шести базовых конвенциях, таких как основные права и основные свободы человека, о пресечении деятельности терроризма, участие в уставных документах СЕ.