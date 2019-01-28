Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев рассказал о проработке сценария возможного выхода России из СЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России на межведомственном уровне прорабатывается сценарий возможного выхода из состава Совета Европы, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее руководство СЕ заявило о необходимости уплаты Москвой задолженности в размере 66 миллионов евро. Однако Россия заявила, что пока не будут сняты политические санкции с российской делегации в ПАСЕ, платежи будут приостановлены.
"Последствия (выхода РФ из СЕ — ред.) будут достаточно серьезными. Такой сценарий прорабатывается сейчас на межведомственном уровне", — сказал сенатор на заседании своего комитета в понедельник.
Он отметил, что российские ведомства заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Советом Европы в формате существующих конвенций.
Косачев напомнил, что Россия участвует более чем в 60 конвенциях СЕ. Среди них есть такие ключевые документы, как конвенция о защите персональных данных. При выходе России из состава Совета Европы станет невозможным участие Москвы в шести базовых конвенциях, таких как основные права и основные свободы человека, о пресечении деятельности терроризма, участие в уставных документах СЕ.
Последние новости
Готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов Пушков прокомментировал отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Богомолова и Виторгана
Комментарии2
Политика , Константин Косачев , Совет Европы , Совет Федерации , Москва
Читайте также
Видео
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа
Происшествия
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение