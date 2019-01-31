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Захарова заявила, что главы МИД РФ и Японии могут встретиться в Мюнхене 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, если будут участвовать в работе конференции. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии с договоренностями лидеров двух стран 22 января, прорабатывается возможность дальнейших контактов министров иностранных дел. Действительно, одна из возможностей — это предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности, — отметила Захарова. — В случае участия в работе форума делегаций двух стран на уровне глав МИД такие контакты могут состояться".
"Что касается вопроса о появлении в японских СМИ информации о возможном приезде Сергея Лаврова в Японию, то на данном этапе такой визит в графике не значится", — сказала дипломат.
Мюнхенская конференция состоится 15-17 февраля.
В последний раз Лавров и Коно встречались в Москве 14 января. 22 января в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ.
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Комментарии
Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Мюнхен , Япония
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