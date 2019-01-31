Захарова заявила, что главы МИД РФ и Японии могут встретиться в Мюнхене

Японии Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Таро Коно могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, если будут участвовать в работе конференции. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В соответствии с договоренностями лидеров двух стран 22 января, прорабатывается возможность дальнейших контактов министров иностранных дел. Действительно, одна из возможностей — это предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности, — отметила Захарова. — В случае участия в работе форума делегаций двух стран на уровне глав МИД такие контакты могут состояться".

"Что касается вопроса о появлении в японских СМИ информации о возможном приезде Сергея Лаврова в Японию, то на данном этапе такой визит в графике не значится", — сказала дипломат.

Мюнхенская конференция состоится 15-17 февраля.