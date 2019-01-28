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Москва не планирует переговоры с Гуаидо 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Reuters
Москва не проводила переговоры с главой оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо и не имеет подобных планов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, не было», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Также, по его словам, «каких-то планов на этот счёт нет».
23 января Гуаидо объявил себя врио президента Венесуэлы.
В Германии, Франции, Испании, Великобритании и ряде других европейских и латиноамериканских стран заявили, что признают лидера оппозиции временным главой государства, если в ближайшее время в стране не будет принято решение относительно проведения выборов.
В свою очередь, Израиль и Австралия признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
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