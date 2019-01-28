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Лавров оценил ситуацию в сирийском Идлибе 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Казахстана Бейбутом Атамкуловым прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе.
«Террористическое гнездо, сохраняющееся в Идлибе — это очевидный факт. И наши сирийские коллеги подтвердили свою приверженность устранению этого террористического очага», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.
Он добавил, что российская сторона готова продолжать предпринимать действия, предусмотренные соглашением по Идлибу с Турцией, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности.
При этом Лавров подчеркнул, что нахождение в Идлибе террористов «Джабхат ан-Нусры»*, которые захватили подовляющую часть территории, не соответствует договорённостям по решению проблемы идлибского района безопасности.
«Турецкие коллеги совместно с российскими военными работают над путями преодоления этой ситуации», — добавил глава МИД России.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , Джебхат ан-Нусра
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