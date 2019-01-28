Лавров оценил ситуацию в сирийском Идлибе

«Террористическое гнездо, сохраняющееся в Идлибе — это очевидный факт. И наши сирийские коллеги подтвердили свою приверженность устранению этого террористического очага», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

Он добавил, что российская сторона готова продолжать предпринимать действия, предусмотренные соглашением по Идлибу с Турцией, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности.

При этом Лавров подчеркнул, что нахождение в Идлибе террористов « Джабхат ан-Нусры »*, которые захватили подовляющую часть территории, не соответствует договорённостям по решению проблемы идлибского района безопасности.

«Турецкие коллеги совместно с российскими военными работают над путями преодоления этой ситуации», — добавил глава МИД России.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.