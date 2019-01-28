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В Кремле отреагировали на кражу в Третьяковке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в понедельник, 28 января.
«Подобные объекты охраняются на должном уровне, безопасность обеспечивается, там хранятся и художественные ценности и предметы искусства, которые вообще не имеют цены. Говорить, что что-то не так, преждевременно, а делать какие-то технологические выводы надо безусловно», — сказал он.
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Политика , Дмитрий Песков , Архип Куинджи , Дмитрий Смирнов , Республика Крым
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