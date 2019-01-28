В Кремле отреагировали на кражу в Третьяковке 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в понедельник, 28 января.
«Подобные объекты охраняются на должном уровне, безопасность обеспечивается, там хранятся и художественные ценности и предметы искусства, которые вообще не имеют цены. Говорить, что что-то не так, преждевременно, а делать какие-то технологические выводы надо безусловно», — сказал он.