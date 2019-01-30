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Карасин: Россия обеспокоена политикой Порошенко 

ТАСС + ещё 18 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия обеспокоена политикой президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя выдвижение кандидатуры Порошенко на пост главы государства на предстоящих 31 марта выборах.
"Господин Порошенко ведет себя как человек безответственный, способствует принятию законов о государственном языке, об образовании, ущемляющих права национальных меньшинств на Украине. Он грубо вторгается в церковную сферу. К чему это приведет для страны — это открытая опция", — сказал он.
"Мы по этому поводу обеспокоены, — продолжил Карасин. — Будем ждать, как проголосуют украинские избиратели".
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Политика , Петр Порошенко , Григорий Карасин , МИД
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