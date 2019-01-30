«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина

Путин пошутил про Орешкина и форум в Давосе

"У нас сегодня вопрос туризма [на повестке дня совещания]. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста", — улыбнулся глава государства.

Он обратился к Орешкину с вопросами: "расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было интересного и полезного, если что-то было".

Министр экономического развития возглавлял делегацию РФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.