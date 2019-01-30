«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина

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Путин пошутил про Орешкина и форум в Давосе 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с шутки, назвав министра экономического развития Максима Орешкина, вернувшегося из Давоса, туристом.
"У нас сегодня вопрос туризма [на повестке дня совещания]. Но прежде, чем это начнем, спросим еще одного туриста", — улыбнулся глава государства.
Он обратился к Орешкину с вопросами: "расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было интересного и полезного, если что-то было".
Министр экономического развития возглавлял делегацию РФ на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Политика , Видео , Максим Орешкин , Владимир Путин , Давос
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