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Лавров назвал дату следующей встречи по Сирии в Астане 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал дату следующей встречи по Сирии в казахстанской столице Астане. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, она пройдет в середине февраля.
"Безусловно, очень ценим усилия наших друзей по содействию международным встречам высокого уровня по Сирии", — добавил Лавров.
Как отмечается, в Казахстане состоялись уже десять раундов переговоров по урегулированию ситуации в республике.
Ранее Arab Weekly сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проиграл российскому коллеге Владимиру Путину на переговорах по Сирии.
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Политика , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Астана , Сирия
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