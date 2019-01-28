Лавров назвал дату следующей встречи по Сирии в Астане

По его словам, она пройдет в середине февраля.

"Безусловно, очень ценим усилия наших друзей по содействию международным встречам высокого уровня по Сирии", — добавил Лавров.

Как отмечается, в Казахстане состоялись уже десять раундов переговоров по урегулированию ситуации в республике.