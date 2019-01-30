Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии

Токио считает северные территории, то есть южные Курильские острова, своими исконными, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.

«Северные территории — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — цитирует главу правительства ТАСС.

По его словам, последовательная позиция страны заключается в том, чтобы определить принадлежность «всех четырёх островов» и на этой основе заключить мирный договор.

Ранее Абэ заявил, что в случае передачи части южных Курил Японии размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.