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Абэ назвал южные Курилы исконной территорией Японии 

RT на русском + ещё 23 36 минут назад
Фото: Reuters
Токио считает северные территории, то есть южные Курильские острова, своими исконными, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
«Северные территории — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — цитирует главу правительства ТАСС.
По его словам, последовательная позиция страны заключается в том, чтобы определить принадлежность «всех четырёх островов» и на этой основе заключить мирный договор.
Ранее Абэ заявил, что в случае передачи части южных Курил Японии размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.
Согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян выступают против передачи четырёх южных островов Курильской гряды.
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Политика , В мире , Синдзо Абэ , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС , Япония
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