Путин отодвинул охранника, чтобы пожать руки петербуржцам

В день годовщины освобождения Ленинграда от блокады президент Владимир Путин посетил свой родной город. Побывав у нескольких мемориалов, он отправился на выставку, где отдельно задержался у стенда, рассказывающего об участии его отца в военных действиях. Впрочем, поездка президента носила не только ритуальный, но и политический характер: он провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым , которому вскоре предстоит непростая избирательная кампания.

В это воскресенье Санкт-Петербург отмечает 75-ую годовщину снятия блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Президент РФ Владимир Путин посетил свой родной город в эту важную для всей страны дату.

«Это его личное. Это, наверное, память и боль его семьи и всей страны. И он эту боль разделяет в полной мере со всей страной»,

— прокомментировал позже отношение президента к этому событию его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отец российского политика лично участвовал в боях на Невском пятачке — плацдарме, с которого советские войска неоднократно пытались прорвать блокаду Ленинграда. Там он получил тяжелое осколочное ранение и был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1972 году на этом месте был открыт монумент «Рубежный камень», представляющий собой врезанные друг в друга чугунные и гранитные кубы.

Именно с посещения этого памятника Путин и начал свой визит в Санкт-Петербург.

После этого он поучаствовал в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Здесь произошел примечательный инцидент: сотрудник охраны попытался оградить главу государства от присутствующих. Однако президент решил пообщаться с пришедшими на церемонию петербуржцами и пожал руки некоторым из них.

А тем временем президента уже ждали на выставке патриотического объединения «Ленрезерв». Общество собирает технику и материальные ценности времен Великой Отечественной войны.

В ожидании Путина экскурсоводы особо подчеркивали аутентичность представленных экспонатов. У стойки радиотехники преподаватель академии радиосвязи Юрий Азизян разъяснял, что по тем или иным экспонатам можно даже прочитать политический расклад того времени. Так, в частности, он демонстрировал небольшие немецкие колонки, через которые работала немецкая пропаганда. По словам Азизяна, министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс специально объявил тендер на создание дешевых приемников.

«Вы как представители СМИ понимаете, что никто никогда не отменит информационную войну», — рассказывал он. Радиоприемники в СССР, кстати, в определенный период конфисковались, чтобы не дать противнику запустить информационную диверсию.

«А то могли пустить: сдавайтесь, война вами проиграна!»,

— объяснял преподаватель. Большая часть иностранной техники, представленной на выставке, — фактически трофейная.

Некоторые экспонаты были выменяны у американских коллег. По словам Азизяна, в США тоже есть энтузиасты, занимающиеся аналогичным видом деятельности.

Экскурсовод Евгения Васильевна тем временем показывала смоделированную дыру в стене от бомбежки, внутри которой были видны вещи того времени. Организаторы экспозиции даже раздобыли «сахарную голову».

По всей территории выставки были расставлены молодые люди в форме того времени. Их можно было увидеть и рядом с техникой, и в окнах экспозиций домов времен блокадного Ленинграда, и в бомбоубежище. Были смоделированы и участки милиции, и штаб НКВД. Экскурсовод с гордостью говорила, что у немцев проваливались практически все попытки заслать диверсантов.

Все это должен был увидеть и Путин. Он медленно шел по выставке, которую, кстати, не закрыли от посетителей.

Отдельно на несколько минут президент остановился у стенда с описанием участия его отца в Великой Отечественной войне.

Президент также на ходу пообщался с ветеранами блокады, а также с маленьким мальчиком и отправился на торжественный спектакль-концерт в концертном зале «Октябрьский».

Там российский лидер выступил с небольшой речью, в которой сказал, что забыть то, что было в Ленинграде, нельзя и нацистам не будет за это прощения.

«По плану врага, Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица земли. Но ему не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, свое Отечество они никогда не сдадут. И эта высота подвига жителей осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила — величайший пример преданности Родине», — заявил Путин. По его словам, долг нынешнего и последующего поколений — передать всю «героическую правду» о блокадном Ленинграде.

«…даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными, никогда не будут дежурными», — уверен российский лидер.

Одним участием в памятных мероприятиях день Путина не ограничился. Еще утром на сайте президента появился указ о выделении 150 млн рублей из резервного фонда президента России в бюджет Петербурга для компенсации затрат на создание новой экспозиции в «Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда».

Сама же поездка имела еще и политический контекст. После завершения концерта в «Октябрьском» Путин провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Напомним, что в этом году в Санкт-Петербурге состоятся выборы губернатора. Традиционно считается, что встреча Путина с врио губернатора может служить тому подспорьем на будущих выборах. По крайней мере, для элит это явный сигнал о том, кого поддерживает президент.

Однако пока нельзя однозначно сказать, что выборы окажутся для врио губернатора легкими. Санкт-Петербург считается более оппозиционным, чем большинство других городов России.