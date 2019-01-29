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Вынужденных коррупционеров освободят от наказания 

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Минюст России разрабатывает поправки в действующее законодательство о противодействии коррупции. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По информации издания, планируется выделить случаи, когда коррупционный акт «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением. В ведомстве пояснили, что иногда соблюдение ограничений и запретов бывает невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено. Примеры таких обстоятельств Минюст не привел.
В разработке поправок также задействованы Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.
16 января 2019 глава Сбербанка Герман Греф назвал единственный способ победить коррупцию в стране. По его мнению, с этой задачей может справиться лишь цифровизация российской экономики.
9 января главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев рассказал, что уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать.
По данным Генпрокуратуры, в 2018 году в России был зафиксирован 3171 случай получения взятки. Это на 9,4 процента больше, чем годом ранее. Самыми подверженными коррупции регионами оказались Москва, а также Московская и Ростовская области.
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Политика , Видео , Общество , Сергей Гуриев , Герман Греф , Демьян Кудрявцев , Минтруд , Генпрокуратура РФ , Сбербанк России , Минюст РФ , СКР , МВД , Европейский банк реконструкции и развития , Ведомости
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