Вынужденных коррупционеров освободят от наказания

По информации издания, планируется выделить случаи, когда коррупционный акт «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением. В ведомстве пояснили, что иногда соблюдение ограничений и запретов бывает невозможно в силу объективных причин, при этом освобождение от ответственности законодательством не предусмотрено. Примеры таких обстоятельств Минюст не привел.

16 января 2019 глава Сбербанка Герман Греф назвал единственный способ победить коррупцию в стране. По его мнению, с этой задачей может справиться лишь цифровизация российской экономики.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году в России был зафиксирован 3171 случай получения взятки. Это на 9,4 процента больше, чем годом ранее. Самыми подверженными коррупции регионами оказались Москва, а также Московская и Ростовская области.