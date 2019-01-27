В Кремле оценили работу Кудрина 

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» дал оценку работе главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина по анализу неиспользованных бюджетных средств.
«Он (Кудрин — прим. ВЗГЛЯД) высокий профессионал своего дела и, безусловно, он констатирует те области, где происходит рачительный процесс в плане расходования государственных средств, и обращает внимание главы государства на те параметры, где выделенные средства не расходуются в полном объеме», — приводит его слова ТАСС.
Песков обратил внимание, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой средства выделяются на какую-то программу или строительство каких-то объектов, однако не расходуются. Представитель Кремля подчеркнул, что это «совершенно феноменально». «Есть деньги [в бюджете], деньги выделяются, огромные суммы», — добавил он.
21 января президент Владимир Путин заслушал доклад Кудрина. Глава государства заявил, что рассчитывает на существенную поддержку в реализации нацпроектов со стороны Счетной палаты.
В декабре Кудрин говорил, что главной задачей Счетной палаты на ближайшие шесть лет является мониторинг выполнения национальных проектов.