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В Кремле оценили работу Кудрина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» дал оценку работе главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина по анализу неиспользованных бюджетных средств.
«Он (Кудрин — прим. ВЗГЛЯД) высокий профессионал своего дела и, безусловно, он констатирует те области, где происходит рачительный процесс в плане расходования государственных средств, и обращает внимание главы государства на те параметры, где выделенные средства не расходуются в полном объеме», — приводит его слова ТАСС.
Песков обратил внимание, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой средства выделяются на какую-то программу или строительство каких-то объектов, однако не расходуются. Представитель Кремля подчеркнул, что это «совершенно феноменально». «Есть деньги [в бюджете], деньги выделяются, огромные суммы», — добавил он.
21 января президент Владимир Путин заслушал доклад Кудрина. Глава государства заявил, что рассчитывает на существенную поддержку в реализации нацпроектов со стороны Счетной палаты.
В декабре Кудрин говорил, что главной задачей Счетной палаты на ближайшие шесть лет является мониторинг выполнения национальных проектов.
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Политика , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС , Москва
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