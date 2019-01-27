Песков: Блокада Ленинграда для Путина — личная боль

Президент России Владимир Путин разделяет со всей страной боль, связанную с блокадой Ленинграда . По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это личная боль главы государства.

"Это его личное, это, наверное, память и боль его семьи и всей страны", — рассказал представитель Кремля в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

В это воскресенье Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождению Петербурга от блокады. Песков в свою очередь предложил обратить внимание то, как президент участвует в возложении цветов на Пискаревском кладбище, как он останавливается у братской могилы, где похоронен его брат.