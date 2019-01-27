Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга Бегловым 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел в воскресенье рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.
"В ходе беседы Беглов, в частности, поблагодарил Путина за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции мемориального музея обороны и блокады Ленинграда", — отметили в пресс-службе.
Глава государства находится в Петербурге для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Ранее в воскресенье сайт Кремля сообщил, что президент РФ подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 150 миллионов рублей для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" в Санкт-Петербурге.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Политика , Александр Беглов , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
«Акт трусости»: Венесуэла обвинила атташе в США в измене
В мире Статьи
В Донбасс прибыли украинские снайперы-провокаторы
В мире Украина
«Жёлтые жилеты» провели первую ночную акцию протеста
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение