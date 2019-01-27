Путин провел встречу с врио губернатора Петербурга Бегловым

"В ходе беседы Беглов, в частности, поблагодарил Путина за выделение из резервного фонда президента средств для создания новой экспозиции мемориального музея обороны и блокады Ленинграда", — отметили в пресс-службе.

Глава государства находится в Петербурге для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Ранее в воскресенье сайт Кремля сообщил, что президент РФ подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 150 миллионов рублей для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" в Санкт-Петербурге.