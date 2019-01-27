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Путин призвал не забывать блокаду Ленинграда 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступил с речью в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге по случаю 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Конечно, жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде, нельзя никогда… Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить непреступный город циничным измором, целенаправленным осознанным истреблением тысяч мирных граждан. Вот это и называется преступление против человечности», — сказал Путин.
По словам президента, врагу «не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, своё отечество они никогда не сдадут».
Он отметил, что «даты, подобные сегодняшней, никогда не будут… проходными, дежурными».
«Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал Победу, памяти, которой завещано объединять народы, призывать людей к миру и справедливости», — сказал президент.
RT вёл прямую трансляцию выступления Путина.
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Политика , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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