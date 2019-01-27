Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами

Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга , пришедшими на Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда. Видео момента опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На видео видно, как Путин остановил охранника, пытавшегося встать между ним и жителями, подошел к людям, поприветствовал их и пожал руки. Некоторые петербуржцы снимали президента на смартфоны.

На Пискаревском мемориальном кладбище Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина», передает ТАСС . По пути от вечного огня к монументу глава государства остановился, чтобы положить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся во время блокады.

9 мая, когда Путин возлагал цветы на могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, к нему попытался подойти ветеран, которого оттолкнули охранники. Глава государства остановил их, пожал руку мужчине и пригласил пройти к мемориалу вместе.

27 января исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда. По разным оценкам, за 871 день осады от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.