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Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Президент России Владимир Путин жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, пришедшими на Пискаревское кладбище в день снятия блокады Ленинграда. Видео момента опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
Путин призвал не забывать блокаду Ленинграда
На видео видно, как Путин остановил охранника, пытавшегося встать между ним и жителями, подошел к людям, поприветствовал их и пожал руки. Некоторые петербуржцы снимали президента на смартфоны.
На Пискаревском мемориальном кладбище Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина», передает ТАСС. По пути от вечного огня к монументу глава государства остановился, чтобы положить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся во время блокады.
9 мая, когда Путин возлагал цветы на могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, к нему попытался подойти ветеран, которого оттолкнули охранники. Глава государства остановил их, пожал руку мужчине и пригласил пройти к мемориалу вместе.
27 января исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда. По разным оценкам, за 871 день осады от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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Комментарии144
Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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