Песков назвал главную цель президента

Приоритет для президента — повышение благосостояния людей. Об этом и о перспективах реализации нацпроектов рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы " Москва . Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Для президента при всем уважении к иностранным партнерам, к геополитическим процессам и региональным конфликтам, это все носит вторичное значение. Первично для него — люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния. Это может быть звучит высокопарно, обще, но все подчинено именно этой цели", — заявил Песков.

На вопрос, когда можно будет почувствовать изменения к лучшему, пресс-секретарь главы государства напомнил, что нацпроекты четко ограничены по времени — президентским сроком.

"Впереди пять лет, но речь не идет о какой-то пустой схоластике, которая не имеет границы по времени, нет, все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих национальных проектов", — подчеркнул он.

"Это, конечно, приведет нас к тому, что должны быть ощутимые результаты — не завтра, а конкретно по мере их выполнения… Работа строится именно не на абстрактном каком-то методе, а это конкретные проекты, конкретный менеджмент в решении поставленных задач", — отметил пресс-секретарь президента.

Говоря о недавней встрече Владимира Путина с главой Счетной палаты , Песков отметил, что Алексей Кудрин — "высокий профессионал своего дела и, безусловно, он констатирует те области, где происходит рачительный процесс в плане расходования государственных средств, и обращает внимание главы государства на те параметры, где выделенные средства не расходуются в полном объеме".