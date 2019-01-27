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Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокаду 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в память 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда.
Глава государства традиционно посетил братскую могилу, где похоронен его старший брат Виктор Путин, умерший в трёхлетнем возрасте в 1942 году от дифтерита.
Затем, президент прошел по центральной аллее от Вечного огня к мемориалу Родина-мать.
Во время церемонии президента сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан.
Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. На этом месте, воевал и получил тяжелое ранение его отец Владимир Спиридонович Путин.
Владимир Путин сегодня вместе петербуржцами принимает участие в мероприятиях в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, ожидается, что президент также посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сохранить и передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда и его освобождении, писал News.ru.
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Политика , Александр Беглов , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Александр Гуцан , Госдума , Санкт-Петербург
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