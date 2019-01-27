Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокаду

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга в память 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда.

Глава государства традиционно посетил братскую могилу, где похоронен его старший брат Виктор Путин, умерший в трёхлетнем возрасте в 1942 году от дифтерита.

Затем, президент прошел по центральной аллее от Вечного огня к мемориалу Родина-мать.

Во время церемонии президента сопровождали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и полпред главы государства в СЗФО Александр Гуцан

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. На этом месте, воевал и получил тяжелое ранение его отец Владимир Спиридонович Путин.

Владимир Путин сегодня вместе петербуржцами принимает участие в мероприятиях в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, ожидается, что президент также посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград».