Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Президент РФ Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады Ленинграда.

Российский лидер в воскресенье участвует в мемориальных мероприятиях, связанных с 75-летней годовщиной снятия блокады. В братских могилах Пискаревского кладбища захоронены жертвы блокады и погибшие на Ленинградском фронте красноармейцы.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Президент РФ не раз рассказывал, что его отец воевал и был тяжело ранен на "Невском пятачке", где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. 17 ноября 1941 года при наступлении под "Невской дубровкой" он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие трупы из дома, посчитали мертвой.

"Невский пятачок" — место самых кровопролитных боев на Ленинградском фронте. Количество погибших здесь достигало, по некоторым сведениям, 10 человек на квадратный метр земли. Ежедневно защитники плацдарма отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось до 50 тысяч снарядов и авиабомб. Для десятков тысяч солдат и офицеров 600 метров водной переправы и оба берега стали братской могилой. До сих пор в районе "Невского пятачка", в том числе на дне Невы поисковые отряды находят останки погибших воинов, осколки танков и самолетов.