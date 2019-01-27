Путин готов помочь Филиппинам в борьбе с терроризмом

Он также заявил, что Россия готова наращивать взаимодействие в борьбе с террористами.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Холо. Преступление, совершенное против мирных граждан, собравшихся на церковную службу, потрясает своим цинизмом и жестокостью. Рассчитываю, что его исполнители и заказчики понесут заслуженное наказание", — горовится в тексте.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.