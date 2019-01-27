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Путин готов помочь Филиппинам в борьбе с терроризмом 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с терактом в городе Холо, передает РИА "Новости".
Он также заявил, что Россия готова наращивать взаимодействие в борьбе с террористами.
"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Холо. Преступление, совершенное против мирных граждан, собравшихся на церковную службу, потрясает своим цинизмом и жестокостью. Рассчитываю, что его исполнители и заказчики понесут заслуженное наказание", — горовится в тексте.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Филиппины , Холо
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