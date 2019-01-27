Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Бразилии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Мессиасу Болсонаро в связи с трагедией, в результате которой, по последним данным, 40 человек погибли и еще 250 пропали без вести.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штата Минас-Жерайс) произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

Сообщается, что список жертв может вырасти по мере проведения спасательных работ, которые могут продлиться несколько недель. Всего на месте инцидента были спасены более 360 человек, 23 из них госпитализированы.