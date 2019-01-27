Медведев почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в день празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда выразил слова признательности военным, которые ценой своих жизней прорвали блокаду, и трудящимся осажденного города, дух которых так и не удалось сломить захватчикам.

"Сегодня мы скорбим о тех, кто погиб, защищая Ленинград, кто ценой своей жизни прорывал блокаду. Вспоминаем тех, кто трудился в осажденном городе, кто, рискуя собой, доставлял хлеб и медикаменты по Дороге жизни, эвакуировал раненых и больных. Низкий поклон ветеранам. Их подвиг — навсегда в наших сердцах", — написал премьер на своей странице "ВКонтакте".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.