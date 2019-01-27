В МИД прокомментировали выделение ФРГ денег блокадникам

Захарова прокомментировала выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам

Марии Захаровой. Решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро на гуманитарные инициативы в пользу лиц, переживших блокаду Ленинграда , не означает, что закрыт вопрос об индивидуальных выплатах Берлина всем ныне здравствующим блокадникам, говорится в комментарии официального представителя МИД России

Ранее главы МИД Германии и России , Хайко Маас и Сергей Лавров , выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали решение правительства Германии выделить 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для людей, переживших блокаду Ленинграда, в Санкт-Петербурге.

"Считаем важным констатировать, что запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении Правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности".

Представитель МИД РФ напомнила, что ранее Берлин на основании договоренностей, достигнутых с Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии, выплатил компенсации в объеме 2500 евро только блокадникам-евреям в рамках ответственности Германии за Холокост.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, полностью снята 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.