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Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет 

РИА Новости
Фото: ТАСС
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич на встрече с жителями подмосковного города Королев усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Видео с высказыванием чиновницы появилось в "ВКонтакте".
На встрече было предложено восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в "этот бюджет".
"Ребят, вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько…". Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" — заявила чиновница.
Высказывание Юденич вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать "мы налоги платим", на что она ответила: "Я знаю, мы налоги платим".
Марина Юденич возглавила Совет при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2017 года.
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Политика , Общество , Совет по правам человека , Королев , Московская область
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