Матвиенко: Нужно бороться с расизмом и ксенофобией

«Становится страшно, когда приходит осознание того, что в прошлом веке фашистский режим расчетливо и хладнокровно создал около 40 тысяч концентрационных лагерей и гетто, чтобы стереть с лица земли людей этнических и социальных групп», — рассказала Матвиенко.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю организовываются мероприятия, цель которых заключается в сохранении памяти о Второй мировой войне, массовом убийстве еврейского народа и освобождении советскими войсками заключенных лагерей смерти.