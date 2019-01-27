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Матвиенко: Нужно бороться с расизмом и ксенофобией 

Мир24 + ещё 2
Фото: «Мир 24» / Автор не известен
Идея о национальном и расовом превосходстве порождает конфронтацию. Для того чтобы сохранить мир, следует пресекать любые попытки проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом передает РИА «Новости».
«Становится страшно, когда приходит осознание того, что в прошлом веке фашистский режим расчетливо и хладнокровно создал около 40 тысяч концентрационных лагерей и гетто, чтобы стереть с лица земли людей этнических и социальных групп», — рассказала Матвиенко.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю организовываются мероприятия, цель которых заключается в сохранении памяти о Второй мировой войне, массовом убийстве еврейского народа и освобождении советскими войсками заключенных лагерей смерти.
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