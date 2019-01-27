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Россия призвала не допустить военного сценария в Венесуэле 

ТК «Звезда» + ещё 4
Фото: Albin Lohr-Jones, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
На заседании Совбеза ООН Василий Небензя подчеркнул, что «беззастенчивые и агрессивные действия США», а также их союзников, которые направлены на свержение законноизбранного главы Венесуэлы, представляют угрозу миру.
Николасу Мадуро не нужна защита со стороны России, потому что он является законным президентом Венесуэлы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Я не думаю, что он нуждается в нашей защите. Он президент по конституции, у него есть армия, которая находится на стороне конституции. Думаю, он хорошо защищен», — сказал он.
Небензя добавил, что военный сценарий в данной ситуации недопустим.
«Надеюсь, что у всех хватит ума, чтобы не допустить военного сценария», — прокомментировал дипломат.
Также ранее на заседании Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что «беззастенчивые и агрессивные действия США», а также их союзников, которые направлены на свержение законноизбранного главы Венесуэлы, представляют угрозу миру.
Напомним, ранее сразу три европейские страны поддержали навязанную оппозиции Венесуэлы политику США. Президент Франции, премьер Испании и член правительства Германии завили, что поддержат Хуана Гуайдо в качестве президента в том случае, если Мадуро не объявит о проведении выборов в стране в течение восьми дней.
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Комментарии
Политика , В мире , Николас Мадуро , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Венесуэла
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