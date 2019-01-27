Россия призвала не допустить военного сценария в Венесуэле

Николасу Мадуро не нужна защита со стороны России , потому что он является законным президентом Венесуэлы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Я не думаю, что он нуждается в нашей защите. Он президент по конституции, у него есть армия, которая находится на стороне конституции. Думаю, он хорошо защищен», — сказал он.

Небензя добавил, что военный сценарий в данной ситуации недопустим.

«Надеюсь, что у всех хватит ума, чтобы не допустить военного сценария», — прокомментировал дипломат.

Также ранее на заседании Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что «беззастенчивые и агрессивные действия США», а также их союзников, которые направлены на свержение законноизбранного главы Венесуэлы, представляют угрозу миру.

Напомним, ранее сразу три европейские страны поддержали навязанную оппозиции Венесуэлы политику США. Президент Франции, премьер Испании и член правительства Германии завили, что поддержат Хуана Гуайдо в качестве президента в том случае, если Мадуро не объявит о проведении выборов в стране в течение восьми дней.