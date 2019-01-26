Россия призвала Совбез ООН не вводить экономические меры против Венесуэлы

" (Предлагаем) воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны. Ведь не секрет, что нынешний экономический кризис во многом спровоцирован действиями тех государств, кто больше всего кричит о страданиях венесуэльского народа", — сказал Небензя на заседании СБ ООН по Венесуэле.

Он отметил, что надо прекратить иностранное вмешательство и приложить все усилия для запуска внутринационального диалога.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

Кроме того, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.