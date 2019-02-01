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МИД России: в случае гражданской войны в Венесуэле поток миграции вырастет 

РИА Новости + ещё 39 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Администрация США должна ответить на вопрос, куда пойдут люди из Венесуэлы в случае начала в этой республике гражданской войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Вашингтоне должны быть абсолютно честными со своим народом и с народами Латинской Америки. Почему? Куда пойдут люди из Венесуэлы, когда там начнется то, что начиналось по всему миру с легкой руки США? И на этот вопрос администрация (США) должна отвечать прямо сейчас", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"С одной стороны, их стена (на границе с Мексикой — ред.) интересует и они это обосновывают, но с другой стороны, если в Венесуэле начнется гражданское противостояние по полной программе, неужели они думают, что поток миграции уменьшится? Он увеличится в разы", — добавила официальный представитель МИД РФ.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Администрация США , Венесуэла
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