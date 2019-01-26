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Владимир Путин придет на блокадную улицу в Петербурге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Константин Завражин/РГ
Завтра, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент Владимир Путин возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.
Программу главы государства сообщили сегодня в пресс-службе Кремля. Ранее "РГ" уже сообщала о планируемой поездке, но подробностей графика еще не было.
Президент осмотрит экспозицию, которую подготовило патриотическое объединение "Ленрезерв". Организаторы воссоздали блокадную улицу с трехэтажными домами, в один из которых попала бомба. Звуковое сопровождение создает эффект присутствия — звуки метронома и военная хроника.
Кроме того, Владимир Путин посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский". Приглашены ветераны и жители блокадного города.
"Это очень важная дата для всей страны, для всех, и персонально для президента Путина", — пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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