Владимир Путин придет на блокадную улицу в Петербурге

Программу главы государства сообщили сегодня в пресс-службе Кремля . Ранее "РГ" уже сообщала о планируемой поездке, но подробностей графика еще не было.

Президент осмотрит экспозицию, которую подготовило патриотическое объединение "Ленрезерв". Организаторы воссоздали блокадную улицу с трехэтажными домами, в один из которых попала бомба. Звуковое сопровождение создает эффект присутствия — звуки метронома и военная хроника.

Кроме того, Владимир Путин посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский". Приглашены ветераны и жители блокадного города.