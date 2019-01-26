Захарова прокомментировала заявления стран ЕС о готовности признать Гуаидо

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — обратила внимание Захарова в своём Facebook.

Ранее с подобными заявлениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

23 января в ходе митинга оппозиции в Каракасе Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы.