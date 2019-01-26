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Захарова прокомментировала заявления стран ЕС о готовности признать Гуаидо 

RT на русском + ещё 1 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Парижа, Мадрида и Берлина о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.
«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — обратила внимание Захарова в своём Facebook.
Ранее с подобными заявлениями выступили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
23 января в ходе митинга оппозиции в Каракасе Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы.
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Политика , Педро Санчес , Мария Захарова , МИД , ЕС , Венесуэла
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