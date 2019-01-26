Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран

Захарова обвинила Париж, Мадрид и Берлин в сговоре

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал News.ru, Париж поддержит кандидатуру лидера республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы.