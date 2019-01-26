Яровая прокомментировала инцидент с телеведущей Скабеевой в ПАСЕ

Безнаказанность преступлений, совершаемых киевскими властями против женщин и детей в Донбассе, гонение свободы слова и СМИ на Украине , на которые закрывает глаза Европа, видимо, дали им уверенность в том, что пора приучать европейскую демократию к правилам хамства и агрессии. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , комментируя инцидент с российской телеведущей Ольгой Скабеевой в ПАСЕ, передаёт пресс-служба депутата.

24 января во время работы на пресс-площадке Ассамблеи Ольгу Скабееву толкнул депутат Верховной Рады Борислав Береза. Это произошло после того, как журналистка задала вопрос главе украинской делегации в ПАСЕ Ирине Геращенко

«Непристойные в своём восприятии мира и жалкие в своих поступках — так выглядят сегодня делегаты Украины в ПАСЕ», — заявила Яровая. По её словам, невольно задумываешься о том, «почему не стыдно тем, кто с ними рядом».

Вице-спикер подчеркнула, что Скабеева очевидно выше в своём профессиональном уровне и человеческом достоинстве. Депутат отметила, что если в ПАСЕ понятие профессионального долга и элементарного уважения к женщине девальвировано, «то это, скорее, признак упадничества и ложных ориентиров, которые должны стать сигналом тревоги для народов Европы».

Яровая призвала очнуться от «псевдодемократии, пронизанной демонстрацией», которая больше похожа на культивирование всего, что в цивилизованном обществе было бы признаком самоуничтожения и непристойного поведения.

«Вначале в ПАСЕ подвергли гонению свободу и правду, теперь докатились до хамства и рукоприкладства. И даже вопрос не в том, что достоинство, благородство, мужественность и уважение к женщине оказались не присущи деятелям современной Украины, а в том, почему они посчитали допустимым такое поведение на площадке ПАСЕ?» — сказала вице-спикер Госдумы.

По её словам, безнаказанность преступлений, совершаемых киевскими властями против женщин и детей в Донбассе, гонение свободы слова и СМИ на Украине, на которые закрывает глаза Европа, видимо, дали им уверенность в том, что пора приучать европейскую демократию к правилам хамства и агрессии.

Депутат подчеркнула, что данный факт не должен остаться безнаказанным — нельзя превращать в круговую поруку и привычку политическое хамство и рукоприкладство. В противном случае, Ассамблея скоро превратится «в выездной балаган Рады», которая вне традиций своего народа и не стесняется всего мира, заключила Ирина Яровая.