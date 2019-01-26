Толкнувшего Скабееву депутата Рады вызвали на дуэль

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Сенатор вызвал на дуэль толкнувшего Скабееву депутата Рады 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал на дуэль члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березу, толкнувшего и обозвавшего российскую телеведущую Ольгу Скабееву.
«Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой», — приводит его слова Ura.ru.
Морозов также озвучил условия дуэли, предложив Березе выбрать «любое оружие мира», а сам пообещал прийти с пистолетом Ивана Козлова «Удав».
Муж оскорбленной в ПАСЕ Скабеевой высказался об инциденте с журналисткой
Напомним, в четверг Береза оскорбил российскую журналистку и толкнул ее. Инцидент попал на видео. Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за Скабееву и обратил внимание, что если бы подобное произошло в России с украинской журналисткой, то «весь западный мир гудел бы». При этом в Совете Европы никак не стали реагировать на происшествие.
Сама Скабеева также обратила внимание на то, что реакция на инцидент была бы совсем иной, случись такое с иностранной журналисткой.
Муж Скабеевой, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов метко обозвал толкнувших его супругу в ПАСЕ представителей Украины.
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Комментарии215
Политика , Видео , Игорь Морозов , Рамзан Кадыров , Иван Козлов , Евгений Попов , Совет Европы , РИА Ura.ru , Рязанская Область
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