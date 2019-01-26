Подготовлен меморандум по украинской провокации

Подготовлен правовой меморандум по инциденту в Керченском проливе. Адвокат Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России пояснил, что документ излагает взгляд юристов на инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе. "Это однозначно провокация" — выразил мнению юристов Молохов, его слова приводит РИА Новости

Также Молохов отметил усилия украинских властей по демонтажу сложившейся системы международных отношений в акваториях Черного и Азовского морей.