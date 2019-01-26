Крым приготовил ответ на «провокацию» Киева

В Крыму подготовили меморандум по инциденту в Керченском проливе

Юристы подготовили меморандум по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение границы России были задержаны украинские военнослужащие. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Нами подготовлен проект правового меморандума в связи с керченским инцидентом. Это взгляд юристов на произошедшие события», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, документ представят в ближайшее время.

Молохов отметил, что правовые документы помогут предметно доказать, что произошедшее можно квалифицировать как провокацию со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что события в Керченском проливе стали одной из основных тем на Совете Россия — НАТО

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.