Российская сторона исчерпывающе проинформировала США о мерах выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов по итогам переговоров в Вашингтоне.
"Мы исчерпывающе проинформировали американскую сторону о тех мерах, которые предпринимаются в России для строгого выполнения резолюции Совета безопасности (по КНДР)", — сказал он российским журналистам.
В пятницу Моргулов провел консультации в Вашингтоне со спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Стивеном Биганом. По его словам, американский коллега в завершении беседы "подтвердил, что США очень высоко оценивают роль России и видят в нас неотъемлемого участника процесса урегулирования (ситуации) на Корейском полуострове".