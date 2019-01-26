Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия проинформировала США о мерах выполнения резолюций СБ ООН по КНДР 

РИА Новости Только что
Фото: © REUTERS / Eduardo Munoz
Российская сторона исчерпывающе проинформировала США о мерах выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов по итогам переговоров в Вашингтоне.
"Мы исчерпывающе проинформировали американскую сторону о тех мерах, которые предпринимаются в России для строгого выполнения резолюции Совета безопасности (по КНДР)", — сказал он российским журналистам.
В пятницу Моргулов провел консультации в Вашингтоне со спецпредставителем госдепартамента США по КНДР Стивеном Биганом. По его словам, американский коллега в завершении беседы "подтвердил, что США очень высоко оценивают роль России и видят в нас неотъемлемого участника процесса урегулирования (ситуации) на Корейском полуострове".
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Политика , Игорь Моргулов , МИД , Совбез ООН , Госдеп США , КНДР , США
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Пассажир метро прыгнул через голову и остался без внимания
Новости Москвы
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение