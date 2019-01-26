Захарова обвинила США в попытке напрямую управлять ситуацией в Венесуэле

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что назначил экс-дипломата Эллиота Абрамса ответственным в госдепартаменте за усилия США по "восстановлению демократии в Венесуэле".

"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", — написала Захарова в Facebook.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании. Мадуро назвал главу оппозиционного парламента "марионеткой США".