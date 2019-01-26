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Захарова обвинила США в попытке напрямую управлять ситуацией в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 1 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение в США Эллиота Абрамса ответственным за Венесуэлу попыткой ввести прямое управление политической ситуацией в этой стране.
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что назначил экс-дипломата Эллиота Абрамса ответственным в госдепартаменте за усилия США по "восстановлению демократии в Венесуэле".
"Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла", — написала Захарова в Facebook.
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании. Мадуро назвал главу оппозиционного парламента "марионеткой США".
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Политика , Латинская Америка , США , Эллиот Абрамс , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , Венесуэла
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