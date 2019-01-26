Мария Захарова прокомментировала назначение в США ответственного за демократию в Венесуэле, отметив, что Вашингтон рассматривает страну как своего «будущего вассала».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначение бывшего дипломата Эллиота Абрамса на должность официального представителя Госдепартамента по ситуации в Венесуэле, который, как заявили в американском ведомстве, будет следить за «восстановлением демократии» в стране.
По мнению Захаровой, подобный шаг является попыткой США «ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле».
Как заявила дипломат, правительство США считает южноамериканскую страну «своим будущим региональным вассалом».
«В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», — подчеркнула Захарова в своей публикации в Facebook.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя «президентом» страны. Такое решение могло было быть принято под давлением США.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что Вашингтон в очередной раз пытается выступить вершителями судеб других народов, вмешиваясь во внутренние дела других стран.