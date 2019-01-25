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Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Фото: ТАСС
Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал в Instagram спор между главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД Росссии Марией Захаровой о "бедных россиянах".
В своем обращении Фадеев назвал Захарову подругой, а предпринимателя призвал извиниться перед ней. Кроме того, продюсер охарактеризовал Чубайса как рыжеволосого мужчину, который постоянно "рассказывает сказки".
"Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?" — заключил Фадеев.
Выступая на Гайдаровском форуме, Чубайс заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расточительно расходуют ресурсы. Он также назвал Россию бедной страной. Спустя некоторое время Мария Захарова опубликовала пост, в котором признала, что многие граждане действительно живут бедно, однако причины этого стоит узнать у человека, "десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности", то есть у самого Чубайса.
Захарова отреагировала на предложение Чубайса отправить её на «Дом-2»
После этого глава "Роснано" предложил "продвинуть" Ольгу Бузову в МИД на место Марии Захаровой. По его мнению, телеведущая освоится на новой должности и "сможет проводить эти брифинги с журналистами". В ответ дипломат удивилась, что предприниматель смотрит это телешоу.
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