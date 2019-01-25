В ГД рассказали о будущем СЕ и ПАСЕ без российских денег

По словам Морозова, Россия была одним из пяти крупнейших доноров Совета Европы.

«В случае если мы окончательно откажемся от внесения членских взносов, это повлечет необходимость пересмотра бюджета организации, в том числе сокращения аппарата и сворачивания деятельности частично Совета Европы и ПАСЕ», — сказал депутат.

Морозов рассказал, что Россия в 2015 году предложила внести в регламент СЕ положение, которое исключало бы возможность пересмотра прав национальных делегаций.

Поскольку положение так и не было принято, Россия отказалась от взносов, считая, что нет смысла участвовать в организации, «где ущемляются права национальных делегаций и периодически происходит пересмотр в сторону ограничения этих прав».

Напомним, ранее в Совете Европы заявили, что Россия задолжала Совету Европы около 60 миллионов евро.