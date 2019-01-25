Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГД рассказали о будущем СЕ и ПАСЕ без российских денег 

Рамблер 25 минут назад
Фото: ec.europa.eu
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал «Известиям» о возможных последствиях для Совета Европы в связи с невыплатой Россией ежегодных взносов.
По словам Морозова, Россия была одним из пяти крупнейших доноров Совета Европы.
«В случае если мы окончательно откажемся от внесения членских взносов, это повлечет необходимость пересмотра бюджета организации, в том числе сокращения аппарата и сворачивания деятельности частично Совета Европы и ПАСЕ», — сказал депутат.
Морозов рассказал, что Россия в 2015 году предложила внести в регламент СЕ положение, которое исключало бы возможность пересмотра прав национальных делегаций.
Поскольку положение так и не было принято, Россия отказалась от взносов, считая, что нет смысла участвовать в организации, «где ущемляются права национальных делегаций и периодически происходит пересмотр в сторону ограничения этих прав».
Напомним, ранее в Совете Европы заявили, что Россия задолжала Совету Европы около 60 миллионов евро.
Комментарии
Политика , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Европы , газета "Известия"
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение