Губернатор наградил себя за успешный прием начальства из Москвы

Распоряжение о премировании опубликовало издание «Блокнот Воронеж». Согласно документу, 29 человек получили бонус за выполнение «особо важных и сложных заданий по организации визита» в регион вице-премьера Алексея Гордеева в середине декабря.

Губернатор Гусев, его заместитель Виталий Шабалатов, а также зампреды Виктор Логвинов и Сергей Честикин получили премию в размере «месячного денежного вознаграждения». Другим чиновникам выписали бонус в размере от «месячного денежного содержания» до «должностного оклада и ежемесячных выплат». Конкретных сумм в документе не приводится.

Издание «Коммерсант» выяснило , что в конце года губернатор Воронежской области и 17 его подчиненных получили также премию за реализацию проекта «Современное государственное управление», всего же представители правительства области были премированы в 2918 году несколько раз.

Как пишет «Ъ», по законодательству месячное денежное вознаграждение Александра Гусева может составлять около 60 тысяч рублей, а его заместителей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Источник в правительстве региона рассказал изданию, что премии были выплачены именно к концу года, потому что оказалось, что «в бюджете есть необходимый остаток».

«Наверное, этого можно было бы не делать, но в целом люди заслужили, мы отработали в 2018 году хорошо», — заявил источник.

В сентябре 2018 года Александр Гусев премировал вице-губернатора Юрия Агибалова, который собрался выйти на пенсию, 23 окладами и доплатой к пенсии в размере 75% заработка. Получив выплату, Агибалов восстановился в прежней должности. После того, как история стала достоянием общественности, Агибалов уволился, а губернатор назвал ее «управленческой ошибкой».