Российский губернатор наградил себя за успешный прием вице-премьера

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выписал премии себе и своим подчиненным, в частности, за организацию приема заместителя председателя правительства России . Копии соответствующих распоряжений попали в редакцию «Блокнота Воронежа».

Согласно документам, 30 чиновников администрации дважды в декабре получили премии за выполнение «особо важных и сложных заданий». Одним из них стала организация визита в регион бывшего губернатора Воронежской области, вице-премьера Алексея Гордеева , другим — организация проекта «Современное государственное управление».

Выплаты производились в размере месячной зарплаты за счет бюджета области.

По предположению издания, Гусев мог выписать себе около 400 тысяч рублей. Всего же его годовой доход, согласно декларации, составил 4,9 миллиона рублей.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве региона, премирование прошло «в соответствии с бюджетными традициями». «Наверное, этого можно было бы не делать, но в целом люди заслужили, мы отработали в 2018 году хорошо», — сказал собеседник газеты.

В октябре прошлого года прокуратура Воронежской области признала законным назначения бывшему вице-губернатору Воронежской области Юрию Агибалову единовременного денежного вознаграждения в размере 23 должностных окладов в связи с выходом на пенсию. Глава региона Александр Гусев пояснил, что все выплаты чиновнику были начислены в соответствии с законом. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал он.

Позже стало известно, что Юрий Агибалов вошел в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области. Возглавляет комиссию губернатор.