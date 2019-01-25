МИД: США готовят «звездные войны» времён Рейгана

Министерство иностранных дел РФ заподозрило США в намерении использовать космическое пространство для целей боевых операций и обеспечению «американского доминирования в космосе». Доказательства этих планов российское внешнеполитическое ведомство нашло в «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».

В документе, опубликованном 17 января, говорится о формировании группировки ПРО космического базирования, в том числе средств перехвата ракет. Они должны повысить эффективность поражения различных видов ракет на разгонной стадии полёта над территорией противника.

«Глубоко разочарованы, что США вместо выстраивания конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и предотвращения гонки вооружений в космосе предпочли вернуться к реализации очередной версии программы «звездных войн» времён президента Р. Рейгана» — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призывает Вашингтон отказаться от этих «авантюр» и подчеркивает, что Россия, в отличие от США, выступает только за мирное освоение космоса, а не вынашивает планы решения задач на орбите с использованием ударных средств.

Ранее News.ru писал о том, что Национальная разведка США предостерегла Россию от попыток расширения своего влияния в мире, так как это противоречит целям Соединённых Штатов. Об этом говорится в Национальной стратегии США в сфере разведки. В документе, содержащем 32 страницы, говорится, что Вашингтон обеспокоен начавшейся международной гонкой за доминирование в космосе и стремительным развитием технологий, в том числе кибероружия, как средства уменьшения военной эффективности и безопасности США.