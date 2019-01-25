Костину понравилась ассоциация с Путиным

Глава ВТБ Андрей Костин разубедил журналиста FOX в том, что хранит деньги президента РФ Владимира Путина . Таким образом банкир ответил на вопрос интервьюера, что может быть санкционные проблемы ВТБ связаны с тем, что «вас в определенных кругах называют „банкиром Путина“?»

«Я не храню деньги господина Путина. Предположение, что у Путина очень много денег, чрезвычайно раздуто на Западе», — сказал глава ВТБ. «Думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы ассоциироваться с Путиным. Я его сторонник. И считаю, что он сделал для страны много хорошего. Он наш президент, это очень хорошо. Пусть так и будет», — подчеркнул Костин.

Перед этим, отвечая на вопрос «каким образом вы и ВТБ приспособились работать в условиях санкций?», Костин ответил, что «у нас достаточно ликвидности в России, и у нас достаточно прибыли, чтобы увеличивать свой капитал». «Конечно, мы были бы рады вернуться на американский или международный рынки. Мы хотели бы иметь возможность продавать акции и продолжить нашу приватизацию. Но такой возможности сейчас нет. Поэтому мы продолжаем работать, мы сосредоточились на развитии нашего бизнеса, в основном в России», — сказал он.