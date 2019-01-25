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Глава Косово пригласил Путина в Приштину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи пригласил российского лидера Владимира Путина в Приштину.
«Я приглашаю его приехать в Косово. Важно, чтобы мы построили хорошие отношения, наладили связь», — сказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».
Он добавил, что несколько месяцев назад уже беседовал с российским президентом в Париже.
«Я вдохновлен очень прямым и корректным разговором, который состоялся у меня в Париже с президентом России Владимиром Путиным два месяца назад. Президент Путин заявил, что если Косово и Сербия достигнут мирного соглашения мирным путем, через диалог, то он примет и поддержит такой документ. Это новый и позитивный шаг», — сказал Тачи.
Тачи заверил, что «Косово не является врагом России» и планирует выстроить нормальные отношения с российской стороной.
Напомним, в декабре парламент Косово проголосовал за создание армии. В Москве оценили решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что решение непризнанного Косово о формировании независимой армии должно быть немедленно отменено.
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Политика , Василий Небензя , Владимир Путин , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Давос
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