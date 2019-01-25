Глава Косово пригласил Путина в Приштину 

Глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи пригласил российского лидера Владимира Путина в Приштину.
«Я приглашаю его приехать в Косово. Важно, чтобы мы построили хорошие отношения, наладили связь», — сказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает РИА «Новости».
Он добавил, что несколько месяцев назад уже беседовал с российским президентом в Париже.
«Я вдохновлен очень прямым и корректным разговором, который состоялся у меня в Париже с президентом России Владимиром Путиным два месяца назад. Президент Путин заявил, что если Косово и Сербия достигнут мирного соглашения мирным путем, через диалог, то он примет и поддержит такой документ. Это новый и позитивный шаг», — сказал Тачи.
Тачи заверил, что «Косово не является врагом России» и планирует выстроить нормальные отношения с российской стороной.
Напомним, в декабре парламент Косово проголосовал за создание армии. В Москве оценили решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что решение непризнанного Косово о формировании независимой армии должно быть немедленно отменено.