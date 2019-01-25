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МИД: Россия не планирует контактировать с Гуаидо 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия не контактировала и не планирует контактировать со спикером парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо, которого ряд стран признал главой венесуэльского государства, заявил в интервью РИА Новости директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Нет. Не планируется", — сказал российский дипломат, отвечая на вопрос о том, были ли и будут ли контакты Москвы с Гуаидо.
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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